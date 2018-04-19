موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الخميس 19 ابريل 2018 .

م . حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).



*طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي د." فتحي المجبري " يلتقي مبعوث

الأمم المتحدة لدى ليبيا السيد "غسان سلامة ", ويتناول معه آخر التطورات

على الساحة الليبية، والخطوات المهمة خلال المرحلة القادمة، وأولويات

تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.

* طرابلس - وزير الخارجية الروماني السيد " ميليشكانو ثيودور" ، يؤكد

خلال استقباله الأربعاء من قبل النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد عمر

معيتيق" دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ، وعلى رغبة رومانيا في أن تكون

شريك في تنفيذ خطط التطوير والتنمية.

* الجزائر- وزير الخارجية الجزائري " عبد القادر مساهل" يؤكد في

حوار مع صحيفة " لوموند " الفرنسية بان لدى ليبيا مهارات كبيرة وحقيقية

قادرة على انجاح الحوار ، ومؤكدا على ضرورة ان يكون حل الأزمة من

الليبيين أنفسهم .

* سرت - بلدية سرت تتسلم مدرستين للتعليم الثانوي بعد ان اجريت لهما

الصيانة اللازمة من قبل مشروع دعم الاستقرار التابع للامم المتحدة .

* مزدة - مكتب النشاط المدرسي بمراقبة تعليم مزدة يعقد اجتماعا لمناقشة

الاستعدادات للمسابقة المنهجية لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي.

* سرت- عضو المجلس البلدي سرت ورئيس لجنة البنية التحتية السيد" غيث

عبدالله اوحيدة " يقوم بجولة تفقدية لمحطات الاتصالات والكهرباء

بالبلدية .

* غريان - مكتب امتحانات الجبل الغربي يحدد خمسة لجان لامتحانات الشهادة

الثانوية للعام الدراسي (2017 - 2018) ، بقسميها الأدبي والعلمي وطلبة

المنازل والتي ستنطلق يوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم .

* طرابلس - وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي يشارك في ورشة عمل

حول ادارة التغيير لتحسين الاداء المؤسسي, ومعرفة كيفية التعامل مع

التطورات التكنولوجية وتذليل الصعاب عبر الميكنة الحديثة .

* طرابلس - بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ، وبرنامج الامم المتحدة

الانمائي في ليبيا يقيم ورشة عمل حول " التشريعات والدستور ، والمشاركة

السياسية في ليبيا " .

* تونس - لجنة معالجة الاورام بحكومة الوفاق الوطني العاملة بالسفارة

الليبية بتونس تدعوا الراغبين في تلقي العلاج على حسابها إلى التوجه

للملحقية الصحية المتواجدة بالسفارة ، وتقديم الاوراق المطلوبة .

طرابلس - مصرف ليبيا المركزي يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة

الإرهاب تحت عنوان ( ليبيا ومكافحة الإرهاب : الواقع والتحديات )، والذي

يهدف إلى وضع رؤية لملامح استراتيجية وطنية موحّدة في ليبيا لمواجهة

الإرهاب.



(( وكالة الانباء

الليبية ))