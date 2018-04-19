النائب كاجمان يبحث مع رئيس هيئة التعليم التقني والفني المشاكل والصعوبات التي تواجهها.





طرابلس 19-إبريل-2018 ( وال )- التقى النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة

الوفاق الوطنى" عبدالسلام كاجمان " امس الأربعاء، رئيس لجنة إدارة الهيئة

الوطنية للتعليم التقني والفني عقد بديوان رئاسة الوزراء"عادل زنداح"،

وجرى خلال اللقاء بحث القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس الرئاسي

بإنشاء عدد من الكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا ببلديات مختلفة

وكيفية تفعيلها بما يتوافق مع متطلبات إنشائها.

واستعرض"زنداح"، خلال اللقاء سير عمل التعليم التقني والفني والنجاحات

التي حققها رغم ضعف الميزانية للهيئة ، كما تم خلال اللقاء مناقشة

الحلول المناسبة لسداد المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس القارين

والمتعاونين التي لم تصرف منذ سنة 2014وآلية دعم المجلس الرئاسي للتعليم

التقني والفني، باعتباره المنفذ الوحيد لإعمار البلاد في المستقبل.

وأشار" كاجمان"، إلى أن هناك تطورا وتحديثا ملحوظا في التعليم التقني

والفني، مؤكداً أن كل ماتم مناقشته سيكون محل اهتمام المجلس الرئاسي

للعمل على تذليل كافة الصعاب أمام التعليم التقني والفني وضرورة التواصل

مع الجهات ذات العلاقة من أجل سداد مستحقات أعضاء هيئة التدريس القارين

والمتعاونين.

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