نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 19 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار

متفرقة هذا اليوم خاصة على مصراته وسرت قد يصحبها خلايا من السحب رعدية

الريح برانى سرعتها مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة على

ساحل سرت ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل غدا الى

(2.00)متر على ساحل سرت ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة

حرارة سطح البحر مابين (15 - 16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة

اثناء سقوط المطر .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ويوم الغد مع سقوط امطار

قد يصحبها خلايا من السحب رعدية ، والريح برانى الى شرقى سرعتها ما بين

(05 - 20)عقدة تصل الى (25)عقدة على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي

، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50)متر يصل صباح الغد الي

(2.25)متر علي ساحل رأس لأنوف وبنغازي ، والبحر خفيف الموج الى قليل

الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14 - 17) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر .



(وال)