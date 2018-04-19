نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الخميس ، 19-04-2018 - 11:41:00




طرابلس 19 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار
متفرقة هذا اليوم خاصة على مصراته وسرت قد يصحبها خلايا من السحب رعدية
الريح برانى سرعتها مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة على
ساحل سرت ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل غدا الى
(2.00)متر على ساحل سرت ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة
حرارة سطح البحر مابين (15 - 16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة
اثناء سقوط المطر .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ويوم الغد مع سقوط امطار
قد يصحبها خلايا من السحب رعدية ، والريح برانى الى شرقى سرعتها ما بين
(05 - 20)عقدة تصل الى (25)عقدة على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي
، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50)متر يصل صباح الغد الي
(2.25)متر علي ساحل رأس لأنوف وبنغازي ، والبحر خفيف الموج الى قليل
الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14 - 17) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر .

(وال)

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