الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : تميل درجات الحرارة للاعتدال على مناطق الشمال الغربى

، بينما تبقي مرتفعة نسبياُ على مناطق الخليج - سهل بنغازى واغلب مناطق

الجنوب مع سقوط امطار خفيفة على مناطق الخليج وسهل بنغازى وتشمل يوم الغد

بعض مناطق وسط وجنوب غرب ليبيا .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط

امطار خفيفة يوم الغد على سرت وابونجيم والمناطق المجاورة لها ، والرياح

شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناُ يوم الغد على بعض

المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24) درجة مئوية وتصل

الى (26) درجة مئوية على سرت وأبونجيم .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناُ علي اغلب المناطق

مع سقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة

الى نشطة السرعة أحياناُ خاصة على اجدابيا مما تسبب فى اثارة الاثربة

والغبار تتحول يوم الغد الى شمالية غربية على مناطق الخليج ، ودرجات

الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (21-30) درجـة مئويــة على مناطق الجبل

الاخضر واقصى الساحل الشـرقى ومابين (33-38) درجة مئوية على باقى المناطق

.

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على اقصى مناطق

الجنوب الغربى وصباح الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط امطار خفيفة

ومتفرقة ، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وتكون جنوبية غربية على غات والقطرون تنشط أحياناُ على غدامس -الحمادة

والقطرون مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (33-39) درجة مئوية ولاتتجاوز (30) درجة مئوية على

غدامس-الحمادة ومناطق الجفرة .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية الى جنوبية

غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناُ مما تسبب في اثارة الاتربة

والرمال تتحول يوم السبت الى شمالية غربية على اغلب المناطق ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (39 -41) درجة مئوية وتصل يوم الغد الى (44)

درجة مئوية على السرير وتازربو .



( وال )