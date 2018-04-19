الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الخميس ، 19- 04- 2018 - 11:32:00
طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : تميل درجات الحرارة للاعتدال على مناطق الشمال الغربى
، بينما تبقي مرتفعة نسبياُ على مناطق الخليج - سهل بنغازى واغلب مناطق
الجنوب مع سقوط امطار خفيفة على مناطق الخليج وسهل بنغازى وتشمل يوم الغد
بعض مناطق وسط وجنوب غرب ليبيا .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط
امطار خفيفة يوم الغد على سرت وابونجيم والمناطق المجاورة لها ، والرياح
شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناُ يوم الغد على بعض
المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24) درجة مئوية وتصل
الى (26) درجة مئوية على سرت وأبونجيم .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناُ علي اغلب المناطق
مع سقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة
الى نشطة السرعة أحياناُ خاصة على اجدابيا مما تسبب فى اثارة الاثربة
والغبار تتحول يوم الغد الى شمالية غربية على مناطق الخليج ، ودرجات
الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (21-30) درجـة مئويــة على مناطق الجبل
الاخضر واقصى الساحل الشـرقى ومابين (33-38) درجة مئوية على باقى المناطق
.
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على اقصى مناطق
الجنوب الغربى وصباح الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط امطار خفيفة
ومتفرقة ، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وتكون جنوبية غربية على غات والقطرون تنشط أحياناُ على غدامس -الحمادة
والقطرون مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (33-39) درجة مئوية ولاتتجاوز (30) درجة مئوية على
غدامس-الحمادة ومناطق الجفرة .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية الى جنوبية
غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناُ مما تسبب في اثارة الاتربة
والرمال تتحول يوم السبت الى شمالية غربية على اغلب المناطق ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (39 -41) درجة مئوية وتصل يوم الغد الى (44)
درجة مئوية على السرير وتازربو .
( وال )