لجنة الاورام بالسفارة الليبية بتونس تدعو
الراغبين في تلقى العلاج بتونس مجانا لتقديم اوراقهم.
الخميس ، 19- 04- 2018 - 11:10:00
تونس 19 ابريل 2018( وال )- دعت لجنة معالجة الاورام بحكومة
الوفاق الوطني العاملة بالسفارة الليبية بتونس الراغبين في تلقي العلاج
على حسابها إلى التوجه للملحقية الصحية المتواجدة بالسفارة ، وتقديم
الاوراق المطلوبة .
وأكدت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الـ " فيسبوك
" احالة الحالات التى تحتاج إلى العلاج للمصحات المتخصصة بعد يوم واحد من
تقديم الاوراق .
وأوضحت لجنة معالجة الاورام ان موظفي الاستقبال بالملحقة الصحية في
السفارة على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمات كافة خلال ساعات الدوام
الرسمي .
( وال )