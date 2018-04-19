لجنة الاورام بالسفارة الليبية بتونس تدعو الراغبين في تلقى العلاج بتونس مجانا لتقديم اوراقهم.الخميس ، 19-04-2018 - 11:10:00





تونس 19 ابريل 2018( وال )- دعت لجنة معالجة الاورام بحكومة
الوفاق الوطني العاملة بالسفارة الليبية بتونس الراغبين في تلقي العلاج
على حسابها إلى التوجه للملحقية الصحية المتواجدة بالسفارة ، وتقديم
الاوراق المطلوبة .
وأكدت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الـ " فيسبوك
" احالة الحالات التى تحتاج إلى العلاج للمصحات المتخصصة بعد يوم واحد من
تقديم الاوراق .
وأوضحت لجنة معالجة الاورام ان موظفي الاستقبال بالملحقة الصحية في
السفارة على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمات كافة خلال ساعات الدوام
الرسمي .

( وال )

الأكثر قراءة في وال

اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .
إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .
مقتل 19 مدنيًا اليوم الخميس، في غارات استهدفت الغوطة الشرقية بسوريا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا