لجنة الاورام بالسفارة الليبية بتونس تدعو الراغبين في تلقى العلاج بتونس مجانا لتقديم اوراقهم.









تونس 19 ابريل 2018( وال )- دعت لجنة معالجة الاورام بحكومة

الوفاق الوطني العاملة بالسفارة الليبية بتونس الراغبين في تلقي العلاج

على حسابها إلى التوجه للملحقية الصحية المتواجدة بالسفارة ، وتقديم

الاوراق المطلوبة .

وأكدت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الـ " فيسبوك

" احالة الحالات التى تحتاج إلى العلاج للمصحات المتخصصة بعد يوم واحد من

تقديم الاوراق .

وأوضحت لجنة معالجة الاورام ان موظفي الاستقبال بالملحقة الصحية في

السفارة على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمات كافة خلال ساعات الدوام

الرسمي .



( وال )