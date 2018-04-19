ارتفاع الذهب وسط مخاوف من التضخم بفعل موجة صعود المعادن.





بنجالورو 18 ابريل 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على

التوالي مدعومة بموجة صعود في المعادن الصناعية تغذي بواعث القلق من ضغوط

تضخمية بينما تقدم التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة

والصين دعما إضافيا للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 3ر0

بالمئة إلى 22ر1353 دولار للأوقية في حين زادت عقود الذهب الأمريكية

الآجلة 2ر0 بالمئة إلى 30ر1356 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 8ر0 بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل 29ر17 دولار

للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أول فبراير عند 31ر17 دولار في

الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 4ر1 بالمئة إلى 949 دولارا للأوقية. ولامس المعدن أعلى

مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 50ر953 دولار في وقت سابق من اليوم

.

وتقدم البلاديوم 3ر1 بالمئة إلى 20ر1048 دولار للأوقية ، بعد أن سجل

أعلى سعر له منذ 27 فبراير عند 30ر1055 دولار.



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