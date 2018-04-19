البعثة الاممية في ليبيا تنظم ورشة حول التشريعات والدستور.







طرابلس 19 ابريل 2018 ( وال )- نظمت بعثة الامم المتحدة للدعم في

ليبيا ، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا ورشة عمل حول "

التشريعات والدستور ، والمشاركة السياسية في ليبيا " .

وبينت البعثة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الـ "

فيسبوك " ان الورشة ركزت على التشريعات التي تحمي المرأة ، وتضمن

مشاركتها في العملية السياسية .

هذا ويشار إلى ان ورشة العمل كانت بعنوان " رؤية جذرية للتشريعات

الليبية " .



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