البعثة الاممية في ليبيا تنظم ورشة حول
التشريعات والدستور.
الخميس ، 19- 04- 2018 - 10:57:00
طرابلس 19 ابريل 2018 ( وال )- نظمت بعثة الامم المتحدة للدعم في
ليبيا ، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا ورشة عمل حول "
التشريعات والدستور ، والمشاركة السياسية في ليبيا " .
وبينت البعثة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الـ "
فيسبوك " ان الورشة ركزت على التشريعات التي تحمي المرأة ، وتضمن
مشاركتها في العملية السياسية .
هذا ويشار إلى ان ورشة العمل كانت بعنوان " رؤية جذرية للتشريعات
الليبية " .
( وال )