وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي يشارك في
ورشة عمل حول تطوير الاداء المؤسسي .
الخميس ، 19- 04- 2018 - 10:58:00
طرابلس 18 ابريل 2018 (وال) - شارك وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم
العالي ايمن القماطي الاربعاء بطرابلس في ورشة عمل حول ادارة التغيير
لتحسين الاداء المؤسسي .
وتم خلال اعمال الورشة طرح عدد من الورقات من قبل المشاركين فيها حول
تطوير الاداء المؤسسي ومعرفة كيفية التعامل مع التطورات التكنولوجية
وتذليل الصعاب عبر الميكنة الحديثة .
وتهدف ورشة العمل الى الدفع بمستوى الاداء الادتاري خاصة في مجال
التعليم .
(وال