وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي يشارك في ورشة عمل حول تطوير الاداء المؤسسي .





طرابلس 18 ابريل 2018 (وال) - شارك وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم

العالي ايمن القماطي الاربعاء بطرابلس في ورشة عمل حول ادارة التغيير

لتحسين الاداء المؤسسي .

وتم خلال اعمال الورشة طرح عدد من الورقات من قبل المشاركين فيها حول

تطوير الاداء المؤسسي ومعرفة كيفية التعامل مع التطورات التكنولوجية

وتذليل الصعاب عبر الميكنة الحديثة .

وتهدف ورشة العمل الى الدفع بمستوى الاداء الادتاري خاصة في مجال

التعليم .

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