وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي يشارك في ورشة عمل حول تطوير الاداء المؤسسي .الخميس ، 19-04-2018 - 10:58:00



طرابلس 18 ابريل 2018 (وال) - شارك وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم
العالي ايمن القماطي الاربعاء بطرابلس في ورشة عمل حول ادارة التغيير
لتحسين الاداء المؤسسي .
وتم خلال اعمال الورشة طرح عدد من الورقات من قبل المشاركين فيها حول
تطوير الاداء المؤسسي ومعرفة كيفية التعامل مع التطورات التكنولوجية
وتذليل الصعاب عبر الميكنة الحديثة .
وتهدف ورشة العمل الى الدفع بمستوى الاداء الادتاري خاصة في مجال
التعليم .
(وال

الأكثر قراءة في وال

اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .
إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .
مقتل 19 مدنيًا اليوم الخميس، في غارات استهدفت الغوطة الشرقية بسوريا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا