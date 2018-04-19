النائب " فتحي المجبري" يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا .





طرابلس 19 أبريل 2018 ( وال )- التقى النائب بالمجلس الرئاسي د." فتحي

المجبري" الأربعاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا السيد "غسان سلامة ".

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس وفقاً لما

أوردته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء آخر التطورات على

الساحة الليبية، كما تم استعراض عدداً من الخطوات المهمة خلال المرحلة

القادمة، وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي

والاجتماعي في ليبيا.

من جهته أكد السيد "غسان سلامة " رغبة البعثة الأممية دعم الجهود

المبذولة، وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي

والاقتصادي في ليبيا .



( وال )