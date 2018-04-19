مصرف ليبيا المركزي يُشارك في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهـــاب بطرابلس .







طرابلس 19 أبريل 2018 ( وال )- شارك مصرف ليبيا المركزي في فعاليات

المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ، الذي عُقد بطرابلس ، تحت عنوان ( ليبيا

ومكافحة الإرهاب : الواقع والتحديات ).

ويهدف المؤتمر للعمل على بناء القدرات الوطنية في هذا المجال ، وإيضاح

الجهود التي تبذلها الدولة الليبية لمكافحة الإرهاب وتمويله ورصد الجريمة

المنظمة ، إلى جانب محاولة وضع رؤية لملامح استراتيجية وطنية موحّدة في

ليبيا لمواجهة الإرهاب.

وشـاركت وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي بورقتين

علميتين في محوري : القضايا ذات العلاقة بالإرهاب (الهجرة غير الشرعية –

تهريب الأسلحة – تجارة المخدرات)، وتكامل قواعد البيانات الوطنية وأثره

في دعم مكافحة الإرهاب.

وتم في ختام جلسات المؤتمر التوصل إلى عدّة نتائج هامة، كان على رأسها

التوصية بتنفيذ المقترح المقدَّم من قبل وحدة المعلومات المالية بشأن

آلية لتنسيق التعاون المحلي في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب

والجريمة المنظمة، والذي يتضمن تشكيل فرق عمل في كل جهة معنية بمكافحة

الإرهاب وتمويله، تتكون من مختصين في القانون والمال والأمن، وتعتبر

نواةً للتنسيق المحلي الفعّال وتدريب تلك الجهات المعنية على رسم

السياسات الكفيلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

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