وزير خارجية رومانيا يؤكد رغبة بلاده في أن تكون شريك في تنفيذ خطط التطوير والتنمية .





طرابلس 19 أبريل 2018 ( وال )- أكد وزير الخارجية الروماني

السيد " ميليشكانو ثيودور" ، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ، مشيداً

بحالة الاستقرار الذي تشهده البلاد .

وعرض " ميليشكانو" خلال استقباله الأربعاء من قبل النائب بالمجلس الرئاسي

" أحمد عمر معيتيق" استعداد حكومة بلاده في مشاركة التجربة الرومانية

خلال فترتها الانتقالية نحو الاستقرار، وتبادل الخبرات والاستفادة منها

في هذا الشأن، وعلى رغبة رومانيا في أن تكون شريك في تنفيذ خطط التطوير

والتنمية.

فيما أكد " معيتيق " بالمناسبة على عمق العلاقات التاريخية بين

ليبيا ورومانيا، ورحب برئاسة جمهورية رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي

بداية يناير القادم، وأشاد بخبرته التي ستعزز زيادة حجم التعاون بين

ليبيا ودول الاتحاد.

كما أشار لتعاون ليبيا مع رومانيا طيلة العقود الماضية في المجال

الزراعي بالجنوب الليبي، والرغبة في العمل على تنفيذ عديد البرامج

والمشاريع مستقبلاً، بما يعزز العلاقة بين البلدين الصديقين.

هذا وأبدى وزير الخارجية الروماني رغبة بلاده في دعم ليبيا، في مجال

التعليم، والأنظمة الصحية الحديثة، خاصةً في مجال التمريض، والمشاريع

الزراعية، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات حسب أولويات الحكومة

ومتطلباتها.

، كما تم خلال اللقاء مناقشة ضرورة عودة عمل سفارة رومانيا للعاصمة

طرابلس.