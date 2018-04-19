حملة انسانية تحت شعار معا من اجل بسمة مريض بترهونة .الخميس ، 19-04-2018 - 09:56:00



ترهونة 19 ابريل 2018 ( وال )- نظمت ثانوية صلاح الدين الايوبي
بترهونة أمس الاربعاء حملة تضامنية لدعم مرضى الغسيل الكلوي بمركز علاج
الكلى بترهونة تحت شعار( معا من اجل بسمة مريض ) .
وأوضح " معمر سلطان " مدير الثانوية لمراسل لوكالة الانباء الليبية
أن الحملة شارك فيها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالثانوية .
وأكد أن الحملة تهدف الى تقديم المساعدات لمرضى الغسيل الكلوي ،
مشيرا إلى انه قد تم تجميع مبالغ مالية لتوفير كمية من الأدوية التي
يحتاجها مرضى الغسيل الكلوي بمركز علاج الكلى بترهونة ، شاكرا تعاون
اعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة من أجل انجاح هذه الحملة الانسانية
.
...(وال ترهونة)...

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