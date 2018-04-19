حملة انسانية تحت شعار معا من اجل بسمة مريض بترهونة .





ترهونة 19 ابريل 2018 ( وال )- نظمت ثانوية صلاح الدين الايوبي

بترهونة أمس الاربعاء حملة تضامنية لدعم مرضى الغسيل الكلوي بمركز علاج

الكلى بترهونة تحت شعار( معا من اجل بسمة مريض ) .

وأوضح " معمر سلطان " مدير الثانوية لمراسل لوكالة الانباء الليبية

أن الحملة شارك فيها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالثانوية .

وأكد أن الحملة تهدف الى تقديم المساعدات لمرضى الغسيل الكلوي ،

مشيرا إلى انه قد تم تجميع مبالغ مالية لتوفير كمية من الأدوية التي

يحتاجها مرضى الغسيل الكلوي بمركز علاج الكلى بترهونة ، شاكرا تعاون

اعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة من أجل انجاح هذه الحملة الانسانية

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...(وال ترهونة)...