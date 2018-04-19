افتتاح قسم الطوارئ بالمركز الصحي مرادة .





مرادة 19 ابريل 2018( ال ) - تم ببلدية مرادة الأربعاء افتتاح

قسم الطوارئ بمركز مرادة الصحي بعد اعادة صيانته وتجهيزه بالمعدات

والاجهزة العلاجية والطبية اللازمة .

ويشكل اعادة افتتاح قسم الطوارئ بمركز مرادة الصحي أهمية بالغة للمرضى

، خاصة سكان مرادة ، وكذلك المسافرين عبر الطريق العام ، نظرا لبعد

المسافة بين مرادة والمناطق الاخرى .

واثني عميد بلدية مرادة " عمر الفقيه " بالمناسبة والذي قام

بافتتاح القسم على دور الاطقم الطبية والطبية المساعدة لما تقوم به من

دور في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم الظروف التي يمر بها قطاع

الصحة في البلاد .



( وال - الجفرة )