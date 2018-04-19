الرئيس أردوغان يعلن انتخابات مبكّرة في تركيا.





اسطنبول 19 ابريل 2018 (وال) - أعلن الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان "

، أمس، تنظيم انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في تركيا في 24 يونيو

القادم أي قبل عام ونصف العام من الموعد المقرر.

وصرح أردوغان في لقاء صحافي في أنقرة: "قررنا إجراء هذه الانتخابات يوم

الأحد في 24 يونيو القادم"، وذلك إثر لقاء مع زعيم الحزب القومي وحليفه

الأساسي دولت بهجلي والذي كان دعا الثلاثاء إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ولفت أردوغان إلى أنّ اللجنة الانتخابية العليا ستبدأ فوراً الإعداد لهذه

الانتخابات، مشيراً إلى تسارع التطورات في سوريا، وضرورة اتخاذ قرارات

مهمة سريعاً حول الاقتصاد، وذلك لتبرير تسريع جدول الانتخابات.

ويأتي إعلان الانتخابات المبكرة في الوقت الذي تواجه فيه تركيا وضعا

إقليميا صعبا مع اتساع رقعة النزاع في سوريا والوضع الاقتصادي الحساس

للبلاد.

...( وال) ..