الرئيس ترامب يتمنى قمة ناجحة مع كوريا الشمالية .





واشنطن 19 أبريل 2018 (وال) - عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله

في أن تكلل قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

بالنجاح بعد أن زار مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

بيونجيانج، لكنه حذر من أنه سينسحب منها إن رأى أنها لن تثمر عن نتائج.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

أمس الأربعاء إن حملته المتمثلة في ممارسة "أقصى ضغط" على كوريا الشمالية

ستستمر إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية.

وقال أيضا إن واشنطن تتفاوض على الإفراج عن ثلاثة أمريكيين محتجزين في

كوريا الشمالية وإنه توجد "فرصة طيبة لحدوث هذا". ولم يجب صحفيا سأله إن

كان سيشترط هذا الإفراج لعقد القمة.

وقال ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا "أتمنى عقد اجتماع ناجح جدا" مع

كيم.

وتابع قائلا "إذا رأيت أن الاجتماع لن يثمر شيئا فلن أذهب... وإذا توجهت

إلى هناك ولم يكن الاجتماع مثمرا فسأتركه باحترام".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال الرئيس الأمريكي إن بومبيو، أحد أقرب

مستشاريه ومرشحه لتولي حقيبة الخارجية، شكل "علاقة جيدة" مع كيم حين

اجتمع معه وكان أول مسؤول أمريكي يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي.

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