أمريكا تحمل سوريا مسؤولية تأخر وصول المفتشين لمواقع هجوم كيماوي مزعوم.





واشنطن 19 ابريل 2018 (وال) - ذكر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن

الحكومة السورية مسؤولة عن تأخر وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

إلى مواقع بمدينة دوما يشتبه بأنها تعرضت لهجوم كيماوي، وهي استراتيجية

سبق لها استخدامها.

وقال ماتيس قبل بداية اجتماع مع نظيره القطري "نحن على دراية تامة

بالتأخير الذي فرضه النظام على ذلك الوفد لكننا أيضا نعلم تمام العلم

الطريقة التي عملوا بها من قبل وأخفوا ما فعلوه باستخدام الأسلحة

الكيماوية".

وأضاف "بعبارة أخرى يستغلون التأجيل، بعد ضربة مثل تلك، لمحاولة إخفاء

الأدلة قبل دخول فريق التحقيق. لذلك من المؤسف أنهم تأخروا.

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