قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من قلقيلية وتستولي على مركبته.





قلقيلية 19 ابريل2018 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الخميس، مواطنا من مدينة قلقيلة.

وذكر مصدر أمني فلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف نزال (35

عاما) من الحي الجنوبي من المدينة، بعد أن داهمت منزله وفتشته، واستولت

على مركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنا على حاجز

عسكري طيار بالقرب من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ابراهيم زيد، من

بلدة برطعة جنوب غرب جنين، على الحاجز العسكري، واستولت على مركبته.

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