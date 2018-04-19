قوات الاحتلال تغلق مدخل الخليل الشرقي ويقتحم عدة بلدات في المحافظة.





الخليل 19 ابريل 2018 (وال) - اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الخميس، مدخل مدينة الخليل الشرقي، واقتحمت بلدات يطا، وبيت عوا، ودير

سامت، والكوم، في المحافظة.

وقال وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " ، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة

الحديدية المقامة على مدخل مدينة الخليل الشرقي "بيت عينون"، والذي

يربطها بالطريق الاستيطاني رقم (60)، أمام حركة المواطنين، مما أدى إلى

حدوث اختناقات مرورية.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب

الجبور لـوكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت يطا جنوب الخليل، وداهمت

عدة منازل في منطقة رقعة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضاف أن مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق

الخليل، رشقوا، الليلة الماضية، بالحجارة، حافلة لإحدى مدارس بلدة يطا

كانت في رحلة مدرسية، وأصابوا الفتى أحمد محمد أبو عرام (13 عاما) .

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