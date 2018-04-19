بلدية سرت تتسلم مدرستين للتعليم الثانوي بعد اجراء الصيانة اللازمة لهما .





سرت 19 ابريل 2018 ( وال )- تسلمت بلدية سرت أمس الاربعاء مدرستين

للتعليم الثانوي وذلك بعد اجراء الصيانة اللازمة لهما من قبل مشروع دعم

الاستقرار التابع للامم المتحدة .

وحضر حفل استلام المدرستين صالح عيادة عضو المجلس البلدي سرت والمكلف

بمتابعة قطاع التربية والتعليم بالمجلس ، ومفتاح عبد الكافي مراقب قطاع

التربية والتعليم بسرت وعدد من مدراء الادارات بالقطاع .

وأكد " عيادة " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت عقب عملية التسليم

بان صيانة هاتين المدرستين وهما مدرسة عقبة بن نافع الثانوية للبنين

ومدرسة خولة بنت الازور الثانوية للبنات قد استغرقت حوالي اربع اشهر وتمت

وفق المعايير الحديثة ووفق متطلبات العملية التعليمية .

...(وال سرت)...