اجتماع في مراقبة التعليم ببلدية مزدة حول الاستعداد للمسابقة المنهجية.الخميس ، 19-04-2018 - 08:34:00



مزده 19 ابريل 2018 (وال) - عقد مكتب النشاط المدرسي بمراقبة تعليم مزدة
اجتماعه الثاني الاربعاء بقاعة الاجتماعات بمستشفى مزدة العام بحضور
مديري مكاتب النشاط والتفتيش التربوي ومكتب الاعلام بالمراقبة ومكتب
التعليم الاساسي ومدراء مدارس التعليم الاساسي والثانوي .
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للمسابقة المنهجية لمرحلتي
التعليم الاساسي والثانوي واختيار اللجان المشرفة من مكتب النشاط
والتفتيش التربوي بمزدة حيث تم اختيار مدرسة حي ابي سبيطة لاجراء
المسابقة .
(وال مزده )

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