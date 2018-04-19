مكتب امتحانات الجبل الغربي يحدد خمسة لجان لامتحانات الشهادة الثانوية ببلدية غريان للعام الدراسي الحالي .





غريان 19 أبريل 2018 ( وال ) - حدد مكتب امتحانات الجبل الغربي خمسة

لجان لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي (2017 - 2018) ببلدية

غريان بقسميها العلمي والأدبي وطلبة المنازل والتي ستنطلق يوم الخامس عشر

من شهر يوليو القادم .

وأكد مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم غريان "رضاء التركي" لوكالة

الأنباء الليبية بأن إجمالي الطلبة الذين سيدخلون امتحانات الشهادة

الثانوية في بلدية غريان هذا العام بقسميها الأدبي والعلمي وطلبة المنازل

يبلغ عددهم (1724) طالب وطالبة.

وأضاف "التركي" بأنه قد تم تحديد خمسة لجان مراقبة فقط داخل نطاق

بلدية غريان وتكون على النحو التالي :

أولاً : بنات : اللجنة الأولى ومقرها كلية الهندسة غريان وتشمل "طالبات

الثانوية بمكاتب خدمات "القواسم ، وبني نصير ، وبني خليفة ، والرابطة

والبالغ عددهم (412) طالبة .

واللجنة الثانية ومقرها كلية القانون غريان وتشمل طالبات غريان ، وغريان

المدينة والبالغ عددهم (393) طالبة .

ثانياً : بنين : اللجنة الثالثة ومقرها كلية المحاسبة غريان وتشمل طلبة

غريان ، وغريان المدينة والبالغ عددهم (349) طالب .

واللجنة الرابعة ومقرها كلية العلوم غريان وتشمل مكاتب خدمات القواسم ،

بني خليفة ، بني نصير ، الرابطة والبالغ عددهم ( 329 ) طالب .

اللجنة الخامسة ومقرها المعهد العالي للعلوم والتقنية العربان وتشمل بنين

وبنات مكتب خدمات العربان والبالغ عددهم ( 241 ) طالب وطالبة.

وأوضح "التركي" بأن لجان المراقبة والملاحظة مشكلة من أساتذة الجامعات

والاستعانة ببعض المفتشين التربويين ، مع مراعاة بأن تتكفل مراقبة تعليم

غريان بتوفير وسيلة نقل الطلبة من منطقة الرابطة إلى غريان طيلة فترة

الامتحانات إلتزاماً بالقرار الوزاري الذي ينص على توفير وسيلة النقل

لمسافة أكثر من 25كم.

يشار إلى أن المسجلين العامين بجامعات (غريان ، ونالوت ، والزنتان)،

وعمداء ومسجلي الكليات والمعاهد العليا ومديري مكاتب الامتحانات بمنطقة

الجبل الغربي قد بحثوا مع اللجنة العليا للامتحانات برئاسة وكيل وزارة

التعليم بحكومة الوفاق الوطني "عادل جمعة" خلال اليومين الماضيين مسألة

تحديد مقار اللجان الامتحانية بالجامعات والكليات والمعاهد العليا.

...(وال غريان)...