عضو المجلس البلدى سرت ومسؤولى الاتصالات يقومون بجولة تفقدية لمحطات الاتصالات بسرت .





سرت 19 ابريل 2018(وال)_ قام عضو المجلس البلدي سرت ورئيس لجنة البنية

التحتية السيد غيث عبداللة اوحيدة بجولة تفقدية ميدانية لمحطات

الاتصالات والكهرباء بالبلدية رافقه فيها عدد من المسؤولين بقطاعي

الاتصالات والكهرباء .

وقال مصدر اعلامى ببلدية سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان

الجولة شملت العديد من محطات الاتصالات والكهرباء دخل مدينة سرت وضواحيها

منها شركة هاتف ليبيا والمقسم الريفي اللاسلكي والذي يربط المناطق

المحيطة بسرت من الهيشه الجديد وممتد الي مناطق جنوب سرت الى رأس الانوف

شرقا.

وشدد عضو المجلس بسرت علي ضرورة الاهتمام بالمحطة لأهميتها

الاستراتيجية لسرت خاصه وليبيا عامة كونها تربط كوابل الالياف البصريه من

الغرب بالشرق بالجنوب بالاضافه الي الخط الداخل الي مدينة سرت والوقوف

على المشاكل التي يعاني منها الأجهزة الخاصة بالاتصالات .

(وال_سرت)