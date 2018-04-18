قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المصغرة (ميني فوت) ليبيا 2018.





طرابلس 18 أبريل 2018 (وال)- أجريت خلال اليومين الماضيين بطرابلس قرعة

بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المصغرة (ميني فوت) ليبيا 2018، بحضور

رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة التونسي "أشرف بن صالحة".

وستنطلق البطولة يوم 5 مايو وتستمر إلى 12 منه على ملعب يوسف

أبوسهمين بنادي المدينة بطرابلس بمشاركة تسعة منتخبات أفريقية.

وقسمت اللجنة المنظمة للبطولة المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، حيث

ضمت المجموعة الأولى منتخبات دول ليبيا (البلد المستضيف)، ساحل العاج،

الصومال، وغانا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس، السنغال، نيجيريا، كينيا، وجنوب

أفريقيا .

يذكر أن المنتخبات الحائزة على المراكز الأربعة الأولى في هذه البطولة

ستمثل القارة الأفريقية في مونديال العالم 2019 .

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