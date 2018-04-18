التعاون يفوز على القرضابية (4-1) في الدوري الممتاز لكرة القدم.الأربعاء ، 18-04-2018 - 22:50:00



طرابلس 18 أبريل 2018 (وال )- فاز فريق التعاون على فريق القرضابية
بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري
الممتاز لكرة القدم، لفرق المجموعة الأولى، في المباراة التي جمعتهما
بملعب شهداء بنينا يوم الاثنين الماضي.
وبهذه النتيجة يختتم التعاون موسمه برصيده (22) نقطة، ويحتل المركز
الثاني مؤقتا، بينما يغادر القرضابية المسابقة إلى دوري الدرجة الأولى،
بعد تجمد رصيده عند نقطة واحدة من عشر مباريات في المركز السابع والأخير،
وتبقى له مباراتان.
...(وال)...

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