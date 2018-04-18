جدول مباريات الجولة السابعة لفرق المجموعة الثالثة بالدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 18 أبريل 2018 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

لكرة القدم جدول مباريات الجولة السابعة (إياب) لفرق المجموعة الثالثة من

مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي.

وستقام مباريات هذه المجموعة على النحو التالي :-

- الجمعة 04 مايو 2018 .

- الاتحاد × السويحلي .. ملعب طرابلس الدولي ، الساعة 16:30 مساء .

- الأولمبي × الشط .. ملعب الزاوية ، الساعة 16:30 مساء .

- الاتحاد المصراتي × الشرارة ، ملعب مصراتة ، الساعة 16:30 مساء .

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