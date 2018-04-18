تواصل مباريات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم .

. الجمعة القادم.



طرابلس 18 أبريل 2018 (وال)- تتواصل يوم الجمعة القادم منافسات مسابقة

الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، حسب ما أعلنته لجنة

تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، حيث يلتقي خليج سرت برصيد

(16) نقطة، مع شباب الجبل برصيد (14) نقطة، بملعب سرت، في الجولة (14)

لفرق المجموعة الثانية.

وفي نفس الجولة والمجموعة يستضيف فريق نجوم اجدابيا برصيد (8) نقاط،

نظيره فريق الأخضر برصيد(16) نقطة، بملعب المرج.

وضمن منافسات الجولة (13) لفرق المجموعة الرابعة يحتضن ملعب طرابلس

الدولي لقاء فريق المدينة برصيد (21) نقطة مع فريق أبي الأشهر برصيد (7)

نقاط، فيما يواجه فريق الخمس برصيد (14) نقطة، فريق المحلة برصيد (8)

نقاط، على ملعب ترهونة.

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