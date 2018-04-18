المجبري يجتمع مع سلامة في طرابلس

طرابلس 18 ابريل 2018 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي د."فتحي المجبري"، ظهر اليوم الأربعاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا السيد "غسان سلامة".



وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء آخر التطورات على الساحة الليبية، كما تم استعراض عدداً من الخطوات المهمة خلال المرحلة القادمة، وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.



ومن جهته أكد السيد "غسان سلامة" على إصرار ورغبة البعثة الأممية في دعم الجهود المبذولة، وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.

في نهاية اللقاء تقدم السيد "غسان سلامة" للسيد النائب بالشكر على إتاحة الفرصة وتمنى أن يستمر التواصل بما يحقق الاستقرار في ليبيا.



(وال)