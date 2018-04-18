المجبري يجتمع مع مدير الملحقيات وشؤون الموفدين بالتعليم

طرابلس 18 ابريل 2018 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي الدكتور"فتحي المجبري"، ظهر اليوم الأربعاء مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم الدكتور "محمد العتوق".



وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء والذي حضره مستشار النائب الدكتور"عبد الحميد عمار"، ملف إيفاد الطلبة وخطة الوزارة لحلحة ملف التفويضات الجديدة، وكيفية دعم النائب للوزارة في تنفيذ خططها في هذا الشأن والعمل على تدليل المشاكل والصعوبات التي تعيق ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، ومنها الطلبة الذين صدرت لهم قرارات إيفاد، ولم يتسنى لهم الحصول على تفويضات مالية، خاصةً الأوائل والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا والكليات التقنية.



واتفق السيدان "المجبري" و"العتوق" على تحديد موعد آخر لمتابعة وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه ملف الإيفاد على أن يقدم السيد مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين إحصائيات دقيقة عن إعداد الطلبة الأوائل والمعيدين من كافة الجامعات والأكاديميات الليبية، وأيضاً من المعاهد والكليات التقنية من كافة ربوع ليبيا.



