كاجمان يجتمع مع رئيس لجنة الهيئة الوطنية للتعليم التقني .

طرابلس 18 ابريل 2018 (وال) -اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي " عبدالسلام كاجمان " ظهر اليوم الأربعاء، رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني السيد "عادل زنداح"، حيث تناول اللقاء القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس الرئاسي بإنشاء عدد من الكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا ببلديات مختلفة وكيفية تفعيلها بما يتوافق مع متطلبات إنشائها.



واستعرض الزنداح"، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، سير عمل التعليم التقني والفني والنجاحات التي حققها رغم ضعف الميزانية للهيئة .



وناقش اللقاء، الحلول المناسبة لسداد المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس القارين والمتعاونين التي لم تصرف منذ سنة 2014.

كما تم البحث في آلية دعم المجلس الرئاسي للتعليم التقني والفني، باعتباره المنفذ الوحيد لإعمار البلاد في المستقبل.



وأشار " كاجمان"، إلى أن هناك تطورا وتحديثا ملحوظا في التعليم التقني والفني، مؤكداً أن كل ماتم مناقشته اليوم سيكون محل اهتمام المجلس الرئاسي للعمل على تذليل كافة الصعاب أمام التعليم التقني والفني وضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل سداد مستحقات أعضاء هيئة التدريس القارين والمتعاونين..

(وال)



