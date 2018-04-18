معيتيق يجتمع بوزير الخارجية الروماني في طرابلس .

طرابلس 18 ابريل 2048 (وال) -اكد وزير خارجية جمهورية رومانيا "ميليشكانو ثيودور"، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي السيد "أحمد عمر معيتيق"، صباح اليوم الأربعاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، و أشاد بالاستقرار الذي تشهده البلاد.



كما عرض استعداد حكومة بلاده في مشاركة التجربة الرومانية خلال فترتها الانتقالية نحو الاستقرار، وتبادل الخبرات والاستفادة منها في هذا الشأن، وعلى رغبة رومانيا في أن تكون شريك في تنفيذ خطط التطوير والتنمية.





فيما أكد السيد النائب على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ورومانيا، ورحب برئاسة جمهورية رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي بداية يناير القادم، وأشاد بخبرته التي ستعزز زيادة حجم التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد.





كما أشار لتعاون ليبيا مع رومانيا طيلة العقود الماضية في المجال الزراعي بالجنوب الليبي، والعمل على تنفيذ عديد البرامج والمشاريع مستقبلاً، بما يعزز العلاقة بين البلدين الصديقين.



هذا وأبدى وزير الخارجية رغبة بلاده في دعم ليبيا، في مجال التعليم، والأنظمة الصحية الحديثة، خاصةً في مجال التمريض، المشاريع الزراعية، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات حسب أولويات الحكومة ومتطلباتها، كما تم خلال اللقاء مناقشة ضرورة عودة عمل سفارة رومانيا للعاصمة طرابلس.

(وال)