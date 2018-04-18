شركة هواوي الصينية تحصل على تصريح لبيع منتجات الجيل الخامس في الاتحاد الأوروبي.





بكين 18 أبريل 2018 (وال) - حصلت شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا

على رخصة من المفوضية الأوروبية من أجل بيع منتجات الجيل الخامس في

الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة في بيان إن "الحصول على الرخصة الإلزامية بالاتحاد الأوروبي

يعني أن منتجات هواوي من الجيل الخامس حصلت على موافقة رسمية للاستخدام

التجاري. ويمثل هذا خطوة كبيرة لنشر تجارة الجيل الخامس على هذا

المستوى".

وأكدت الشركة أنها التزامت باللوائح في جميع مراحل تطوير منتجات الجيل

الخامس والتي اجتازت "العديد من مراحل التقييم والفحص" المحددة من قبل

الاتحاد الأوروبي.

وكانت الشركة الصينية قد بدأت الأبحاث في استخدام شبكات الجيل الخامس في

2009 ولديها خمسة مراكز أبحاث للجيل الخامس في العالم وخصصت في 2017 وحده

635 مليون دولار للبحث في هذا المجال.