الرئيس الامريكي يكشف عن اجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ .الأربعاء ، 18-04-2018 - 16:34:00



برلين 18 ابريل 2018 (وال) - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجراء
مباحثات على أعلى مستوى" جارية مع كوريا الشمالية، موضحا أن مسؤولين
أمريكيين يبحثون خمسة مواقع مختلفة لاستضافة اللقاء المرتقب في أواخر
مايوأو مطلع يونيو بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.
وقال الرئيس الامريكي اثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
"نجري محادثات مباشرة على مستويات عالية جدا، مستويات رفيعة للغاية، مع
كوريا الشمالية... سوف نرى ما سيحدث... لأن النتيجة هي ما يهم في نهاية
الأمر، وليس مجرد التفكير في عقد اجتماع".

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