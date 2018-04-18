الجيش المصري يعلن مقتل احد قيادي داعش بوسط سيناء .





القاهرة 18 أبريل 2018 (وال)- أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء عن

مقتل أحد قيادي تنظيم "ولاية سيناء"، التابع لداعش ، بوسط شبه جزيرة

سيناء، شمال شرقي مصر، وذلك خلال مداهمة أمنية .

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية أن " قوات الجيش الثالث

الميداني قامت بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء"، دون

تحديد تاريخ حدوثها.

وأشار البيان إلى أن المداهمة أسفرت عن "القضاء على ناصر أبو زقول حد

قيادي تنظيم " داعش " وسط سيناء وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران.

وأضاف البيان أنه عثر على كمية كبيرة من الذخائر، و6 خزانات بندقية

آلية وجهاز اتصال لاسلكي خلال المداهمة الأمنية .