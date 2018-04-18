الرئيس الإيطالي يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ لبحث تشكيل حكومة جديدة.





روما 18 أبريل 2018 (وال) - تباحث الرئيس الإيطالي، سيرجيو

ماتاريلا، اليوم الاربعاء مع رئيسة مجلس الشيوخ ، ماريا إليزابيتا

ألبيرتي كازيلاتي حول إمكانيات تشكيل حكومة جديدة لايطاليا بعد تعثر

التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية المختلفة.

وأفادت الرئاسة الإيطالية في بيان مقتضب بدعوة رئيسة مجلس الشيوخ،

التي تنتمي إلى حزب فورزا إيطاليا "للأمام إيطاليا"، لمقابلة رئيس

الدولة.

ومن المقرر أن يكلف ماتاريلا رئيسة مجلس الشيوخ بإجراء مشاورات جديدة

غير رسمية مع القوى السياسية المختلفة في محاولة لتشكيل حكومة بعد نتيجة

الانتخابات التي جرت يوم 4 مارس الماضي، والتي لم يتمكن أيا من الأحزاب

والقوى السياسية الإيطالية من الحصول على أغلبية بها.