فشل مفاوضات برلين بين الحكومة السودانية وحركتى العدل والمساواة وتحرير السودان .





برلين 18 ابريل 2018 (وال)- فشلت المفاوضات غير الرسمية التي عقدت امس

الثلاثاء بالعاصمة الالمانية برلين بين الحكومة السودانية وحركتى العدل

والمساواة وتحرير السودان في التوصل لاتفاق بعد يومين من الاجتماع .

ونقلت وكالة الانباء السودانية عن ممثل الرئاسة السودانية للإتصال

الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور إنه رغم أن الوسطاء بذلوا جهوداً

كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة لكن كانت الحركات مصرة على أن تفرض بعض

الإشتراطات قبل التفاوض .

واوضح أن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ

مستقلة ، كما أصروا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هى موجودة

بالفعل فى إتفاقية الدوحة مما يعنى الخروج على الإتفاقية .

وكانت مفاوضات غير رسمية قد بدأت فى برلين بمبادرة ألمانية بحضور رئيس

البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السيد جيرمايا مامابولو

والمبعوث الالمانى للسودان وجنوب السودان وكذلك مستشار المبعوث الأميركي

للسودان وجنوب السودان جوليان سيمكوك .