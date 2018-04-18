ليبيا ورومانيا توقعان في طرابلس على مذكرة تفاهم لاحداث آلية للتشاور السياسي وتتفقان على احياء آلية اللجنة المشتركة الليبية الرومانية.





طرابلس 18 ابريل 2018 (وال) - وقعت ليبيا ورومانيا في مقر وزارة الخارجية

بطرابلس اليوم الاربعاء على مذكرة للتفاهم بين البلدين لاحداث آلية

للتشاور السياسي بين البلدين .

ووقع الاتفاقية وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة وعن

الجانب الروماني وزير الشؤون الخارجية تيودور فيورال ميشكانو .

وعبر وزير الخارجية الروماني في كلمة القاها عقب التوقيع على مذكرة

التفاهم عن سعادته بزيارة طرابلس والتي صادفت مرور 44 عاما على اقامة

العلاقات بين البلدين وردا على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الى

رومانيا ، مشيرا الى ان عمق العلاقات مع ليبيا سيكون له الاثر الكبير في

تعزيز التواصل على كل الاصعدة لمصلحة الشعبين وهو ماتبني عليه رومانيا .

وجدد ميشكانو دعم بلاده المطلق للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني

ولتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وصولا الى تحقيق الامن

والاستقرار السياسي للشعب الليبي .

واشار ميشكانو الى ان بلاده تستعد لتسلم رئاسة الاتحاد الاوروبي وأنها

ستلعب دورا هاما في دعم استقرار ليبيا والتعاون في مجال تأمين الحدود

الجنوبية بالتنسيق مع هياكل ومؤسسات الاتحاد الاوروبي .

من جانبه عبر سيالة عن شكره لوزير الخارجية الروماني لقيامه برد الزيارة

،مؤكدا انها تحمل دلالات كثيرة واهمية خاصة كونها تاتي قبل استلام

رومانيا رئاسة الاتحاد الاوروبي والتي ستلعب دورا هاما في دعم ليبيا .

واكد سيالة في كلمة الرد على وزير الخارجية الروماني ان زيارة السيد

الوزير كانت مناسبة لبحث عدد من المواضيع الاقليمية والدولية ذات

الاهتمام المشترك .

وكشف السيد الوزير عن اتفاق البلدين لاحياء الية اللجنة المشتركة

الليبية الرومانية والاستعداد لعقد اجتماع لها في طرابلس ،مؤكدا ان هناك

لجان فنية بين البلدين ستبدأ في الاعداد لاجتماعاتها قريبا .

وسلم سيالة للوزير الروماني عقب التوقيع على مذكرة التفاهم هدية تذكارية

بمناسبة الزيارة فيما سلم ميشكانو لسيالة هدية مماثلة عبارة صورة لاحد

المساجد القديمة في رومانيا .

(وال)