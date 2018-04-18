الذهب يتراجع بعد صعوده 3 جلسات بفعل ارتفاع الدولار والأسهم .





بنجالورو 18 ابريل 2018 ( وال )- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء

بعدما ارتفعت ثلاث جلسات متتالية حيث أقبل المستثمرون على الأصول التي

تنطوي على مخاطرة أكبر مع احتفاظ الدولار بمكاسبه بدعم من بيانات

اقتصادية أمريكية قوية.

ونقلت مصادر اعلامية عن خبير اقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني قوله

لقد كانت هناك زيادة في الإقبال على المخاطرة بصفة عامة ، وهو ما عزز

الأسهم ، وعلى النقيض، تراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب".

وبحلول صباح اليوم انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى

( 1343.31 ) دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع في العقود الأمريكية

الآجلة تسليم شهر يونيو 0.2 بالمئة إلى ( 1346.30 ) دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب إلى ( 1365.23 ) دولار للأوقية في الأسبوع الماضي

وهو أعلى مستوى منذ 25 يناير كانون الثاني بفعل تصاعد التوتر بشأن سوريا

والعقوبات الأمريكية على روسيا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة

عملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى ( 89.657 ).

ولامس المؤشر أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 89.229 يوم الثلاثاء

قبل أن يتعافى بدعم من بيانات أقوى من المتوقع عن عمليات البدء في تشييد

المنازل بالولايات المتحدة في مارس آذار وبيانات الإنتاج الصناعي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2

بالمئة إلى ( 16.78 ) دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع عند

16.83 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى ( 941.10 ) دولار للأوقية .

وكان سعر البلاتين سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند (

944.10 ) دولار للأوقية.

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