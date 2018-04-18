اختتام المؤتمر الليبي الثاني لطب المختبرات بمشاركة فاعلة.





مصراته 18 أبريل 2018 ( وال ) - أختتمت بمصراته مساء أمس الثلاثاء

أعمال المؤتمر الليبي الثاني لطب المختبرات، الذي نظمته نقابة طب

المختبرات الليبية بالتعاون مع مركز مصراتة الطبي، ووزارة الصحة والمركز

الوطني لمكافحة الأمراض.

وألقيت خلال المؤتمر الذي أقيم خلال الفترة من 15-17 من شهر أبريل

الجاري، تحت شعار "الجودة ضرورة وليست إضافة"، بالتزامن مع الاحتفال

باليوم العالمي لطب المختبرات، العديد من الورقات العلمية البحثيه التي

تناولت طب المختبرات وما شهده من تطور خاصة في الاجهزة والمعدات بهدف

الخروج بمقررات تساهم في تطوير هذا القطاع من أجل الحصول على التشخيص

الدقيق والعلاج المناسب.

وحظي المؤتمر بمشاركة فاعلة لباحثين ومشاركين من مختلف المدن

والمناطق وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الصحة ، وأساتذة الجامعات

والمعاهد ورؤساء وأعضاء النقابات والمؤسسات الصحية والمختبرات العامة

والخاصة بعدد من المدن الليبية.

.. وال مصراتة ...