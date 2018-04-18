دورية لحرس السواحل الليبية تنقذ (217) مهاجر غير شرعي شمال القره بوللي .





القره بوللي 18 ابريل 2018 (وال)- تمكنت دورية لحرس السواحل تابعة للقوات

البحرية الليبية (الزورق رأس أجدير) الثلاثاء، من إنقاذ عدد (217) مهاجر

غير شرعي شمال القره بوللي بينهم (85) امرأة و(10) أطفال .

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية ، أن المهاجرين كانوا على متن

قاربين مطاطين، وجميعهم من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرا الى انعه عقب

تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة

الهجرة، مركز إيواء تاجوراء.

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