دورية لحرس السواحل الليبية تنقذ (217) مهاجر غير شرعي شمال القره بوللي .الأربعاء ، 18-04-2018 - 13:08:00



القره بوللي 18 ابريل 2018 (وال)- تمكنت دورية لحرس السواحل تابعة للقوات
البحرية الليبية (الزورق رأس أجدير) الثلاثاء، من إنقاذ عدد (217) مهاجر
غير شرعي شمال القره بوللي بينهم (85) امرأة و(10) أطفال .
وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية ، أن المهاجرين كانوا على متن
قاربين مطاطين، وجميعهم من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرا الى انعه عقب
تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة
الهجرة، مركز إيواء تاجوراء.
(وال)

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