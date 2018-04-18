دورية لحرس السواحل الليبية تنقذ (217) مهاجر غير شرعي شمال
القره بوللي .
الأربعاء ، 18- 04- 2018 - 13:08:00
القره بوللي 18 ابريل 2018 (وال)- تمكنت دورية لحرس السواحل تابعة للقوات
البحرية الليبية (الزورق رأس أجدير) الثلاثاء، من إنقاذ عدد (217) مهاجر
غير شرعي شمال القره بوللي بينهم (85) امرأة و(10) أطفال .
وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية ، أن المهاجرين كانوا على متن
قاربين مطاطين، وجميعهم من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرا الى انعه عقب
تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة
الهجرة، مركز إيواء تاجوراء.
(وال)