المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينظم يوم علمي تثقيفي خاص بالصحة
المدرسية تحت شعار " الحياة في الصحة لا في الوجود " .
الأربعاء ، 18- 04- 2018 - 12:35:00
طرابلس 18 أبريل 2018 ( وال ) - نظم المركز الوطني لمكافحة
الأمراض بمقره بعين زارة بالتعاون مع قسم الصحة المدرسية بإدارة الحماية
الصحية وقسم الصحة العامة بكلية التقنية الطبية بجامعة طرابلس ، يوم علمي
تثقيفي خاص بالصحة المدرسية تحت شعار " الحياة في الصحة لا في الوجود " .
ألقيت في اليوم العلمي العديد من المحاضرات التثقيفية حول أهمية تناول
الغذاء الصحي المناسب ، وعن الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية وعن أهمية
الرياضة البدنية وعلاقتها المباشرة بالصحة العامة والنفسية .
كما ألقيت خلال هذا اليوم العلمي محاضرات وتطبيقات عملية حول
الإسعافات الاولية.
وشارك تلاميذ مدرسة " أل عمران" للتعليم الأساسي بالعديد من الألعاب
والمسابقات والأنشطة الرياضية ضمن هذا اليوم .
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