المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينظم يوم علمي تثقيفي خاص بالصحة المدرسية تحت شعار " الحياة في الصحة لا في الوجود " .





طرابلس 18 أبريل 2018 ( وال ) - نظم المركز الوطني لمكافحة

الأمراض بمقره بعين زارة بالتعاون مع قسم الصحة المدرسية بإدارة الحماية

الصحية وقسم الصحة العامة بكلية التقنية الطبية بجامعة طرابلس ، يوم علمي

تثقيفي خاص بالصحة المدرسية تحت شعار " الحياة في الصحة لا في الوجود " .

ألقيت في اليوم العلمي العديد من المحاضرات التثقيفية حول أهمية تناول

الغذاء الصحي المناسب ، وعن الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية وعن أهمية

الرياضة البدنية وعلاقتها المباشرة بالصحة العامة والنفسية .

كما ألقيت خلال هذا اليوم العلمي محاضرات وتطبيقات عملية حول

الإسعافات الاولية.

وشارك تلاميذ مدرسة " أل عمران" للتعليم الأساسي بالعديد من الألعاب

والمسابقات والأنشطة الرياضية ضمن هذا اليوم .

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