موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاربعاء 18 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* طرابلس - رئيس المجلس الأعلى للدولة " خالد المشري" يبحث في

اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ( السراج ) مستجدات الوضع

السياسي في البلاد ، وضرورة تحقيق توافق وطني وتوحيد مؤسسات الدولة

السيادية وأهمية احترام المسار الديمقراطي وصولاً لإجراء انتخابات على

قاعدة دستورية سليمة.

* طرابلس - اللجنة المكلفة من وزارة التعليم بالتواصل مع صندوق

التأمين الصحي تستعرض في اجتماعها العادي الثالث البيانات التفصيلية

الخاصة بالعاملين بقطاع التعليم, وستعقد خلال اليومين القادمين اجتماع مع

لجنة صندوق التأمين الصحي لمتابعة ما تم تنفيذه.

* طرابلس - وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام "يناقش مع مسؤولين من

المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة ووزارتي التخطيط والمالية, خطة الوزارة

لتنظيم ملف الإيفاد للدراسة بالخارج.

* طرابلس- اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاول لشباب ليبيا ستعقد اجتماعها

التحضيري الاول يوم الأحد القادم بطرابلس .

* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يستقبل بطرابلس السفير

الايطالي لدي ليبيا , ويبحث معه مستجدات الوضع السياسي والعلاقات

الثنائية بين البلدين.

* طرابلس- الهيئة العامة للسياحة، ووزارة المواصلات والنقل يبحثان

سبل اعداد خطة عمل مشتركة لربط المواقع والمدن السياحية بالطرق المعبدة

بالمسارات والدروب الصحراوية المؤدية إلى المزارات السياحية وتهيئتها

لاستقبال السياح.

* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري" يناقش مع رئيس هيئة

الرقابة الإدارية المكلف ، الترتيبات المالية للعام 2018، والتي أحالها

المجلس لكل من المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

* طرابلس- النائبان بالمجلس الرئاسي " معيتيق"، و " كاجمان"،

يحضران الاحتفالية التي أقامتها جامعة طرابلس بمناسبة الذكرى "60"،

لتأسيسها .

* طرابلس- الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توقع مذكرة تعاون

مع شركة تويوتا (ليبيا) يتم بموجبها تدريب خريجي الكليات التقنية

والمعاهد التقنية العليا.

* غريان- بلدية غريان تعلن عن قفل الطريق الرئيسي الرابط بين مُدن

الجنوب والغرب والشمال لحدوث انهيارات في عِدة أجزاء منه ، وتم تحويل

حركة السير إلى طرق أخرى بالمنطقة .

* سرت- إدارة الصيدلة والامداد الطبى بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت

تتسلم شحنة جديدة من المستلزمات الطبية من جهاز الامداد الطبي.



* طرابلس- وزراة التعليم تنظم دورة لتطوير القيادات الإدارية

للمؤسسات التعليمية ، بهدف الرفع من كفأة مدراء المدارس ومساعديهم وفق

المعايير العلمية.

* طرابلس - وفد مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة يزورون بلدية ابوسليم,

وعميد المجلس البلدي ابوسليم يؤكد اهمية هذه الزيارة في تعزيز وتحقيق

المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب الليبي .

* طرابلس- رئيس الهيئة العامة للسياحة يحذر من الاعتداء على المناطق

السياحية .

* طرابلس- وزير التعليم ينافش مع المدير الإقليمي لصندوق الامم

المتحدة للسكان للمنطقة العربية جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير

التعليم وتمكين المرأة والشباب بتطوير المهارات الحياتية.

* طرابلس - جهاز النهر الصناعي يعلن عن خسائر نتيجة لاعمال السرقة

والنهب بلغت 100 ألف متر مكعب يوميا ، ,والتخريب في ابار منظومة

الحساونة طال 25 بئرا ..

(( وكالة الانباء الليبية ))

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