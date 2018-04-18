موجزلاهم الاخبار العاللمية ليوم الاربعاء 18 ابريل 2018 .





*** قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى المبارك ومخابرات

الاحتلال تستدعي 4 حراس من المسجد للتحقيق معهم .

*** روسيا ابلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه لا جدوى من إجراء

تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا لأن

الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا على أنهم القاضي والجلاد بالفعل.

*** الرئيس الإيراني يعلن بأن القوات المسلحة الايرانية لا تمثل تهديدا

للدول المجاورة.

*** مصدران مطلعان يعلنان بأن إدارة الرئيس الأمريكي ستطرح مبادرة

تهدف لتعزيز صادرات الأسلحة.

*** الهند تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية

الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، وذلك وفق وثائق قدمت إلى

المنظمة عن خسارة الهند صادرات للصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

*** مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية يعلن عن دراسة كيفية تحويل الهدنة

القائمة منذ عقود من الزمن مع كوريا الشمالية إلى اتفاق سلام.

... (( وكالة الانباء

الليبية)) ...