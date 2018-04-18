خمس إصابات إحداها خطيرة في قصف لقوات الاحتلال شرق خان يونس.





خان يونس18 ابريل 2018 (وال) - أصيب خمسة مواطنين، أحدهم جروحه خطيرة،

فجر اليوم الأربعاء، بشظايا قذائف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة

على الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد ت وكالة الانباء الفلسطينية نقلاً عن وزارة الصحة وشهود عيان، بأن

مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خزاعة، أطلقت قذيفتين

صوب مجموعة من المواطنين على مقربة من السياج الفاصل شرق البلدة، مما أدى

إلى إصابة خمسة منهم، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، نقلوا إلى المستشفى

الأوروبي للعلاج.

وأشار إلى أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعرضت لإطلاق نار خلال

توجهها لإنقاذ وإسعاف الجرحى من مكان الاستهداف، من قبل جنود الاحتلال في

أبراج المراقبة العسكرية الحدودية.

وكان أصيب خمسة مواطنين بينهم طفل بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال

مشاركين بفعاليات سلمية على حدود القطاع مساء أمس، فيما استهدفت المدفعية

موقعاً شرق البريج وسط القطاع.

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