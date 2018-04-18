روسيا لا ترى حاجة لتحقيق دولي في هجمات بالغاز السام في سوريا.الأربعاء ، 18-04-2018 - 11:42:00



الأمم المتحدة 18 ابريل 2018 (وال ) - أبلغت روسيا مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة امس الثلاثاء أنه لا جدوى من إجراء تحقيق جديد لتحديد
المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا لأن الولايات المتحدة وحلفاءها
تصرفوا على أنهم القاضي والجلاد بالفعل.
ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المحاولة الغربية
الجديدة لإجراء تحقيق.
وقال "فكرة إنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية لم تعد
ذات جدوى في وقت قررت فيه واشنطن وحلفاؤها بالفعل من هو الجاني ويتصرفون
فعليا كجلادين عينوا أنفسهم بأنفسهم".
...( وال ) ...

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