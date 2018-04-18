النفط يرتفع بفعل تراجع المخزون الأمريكي ومخاطر الإمدادات العالمية .الأربعاء ، 18-04-2018 - 11:18:00



سنغافورة 18 ابريل 2018 ( وال ) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء
بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية واستمرار مخاطر تعطل بعض
الإمدادات.
وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 72.17 دولار للبرميل بحلول الساعة
0539 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 59 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة،
مقارنة مع الإغلاق السابق.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 59 سنتا، أو ما
يعادل 0.9 بالمئة، مسجلا 67.11 دولار للبرميل.

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