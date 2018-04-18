الأسهم الأوروبية ترتفع صباحا مع إعلان نتائج شركات.





لندن 18 ابريل 2018 ( وال ) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم

الأربعاء بدعم من سلسلة من نتائج الأعمال الجيدة التي أعلنتها الشركات مع

تحول تركيز المستثمرين إلى موسم نتائج الربع الأول بدلا من التطورات

الجيوسياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت

جرينتش، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة

والمؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة.

وساهم الارتفاع المسجل في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل

قطاعات المواد والخدمات المالية والصناعة، بالجزء الأكبر من المكاسب.