الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 18 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأربعاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام.

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إنخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا مع فرصة لسقوط أمطار

متفرقة خاصة على مصراته بينما تبقي الحرارة مرتفعة على مناطق الخليج

والجنوب .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة علي بعض

المناطق الساحلية خاصة على مصراته والمناطق المجاورة لها ، والرياح

شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (19-26) درجة مئوية وتتجاوز (31) درجة مئوية على أبونجيم ،

وتسجل إنخفاضا ملحوظا يوم الغد.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا علي بعض المناطق الساحلية والجبل

الاخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على مناطق الخليج إلى شمالية غربية

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (23-27) درجـــة

مئويــــة وتكون مابين ( 28-34) درجة مئوية على مناطق الخليج - جالو

والجغبوب ، وتسجل إرتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على هون والحمادة ومناطق أقصى الجنوب

الغربي ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق غدامس

والحمادة بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بقية

المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد الي شرقية

فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اغلب المناطق ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-39) درجة مئوية ولاتتجاوز ( 29 ) درجة

مئوية على مناطق غدامس والحمادة .



*الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية شرقية

فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتحول يوم الجمعة الى جنوبية

غربية معتدلة إلى نشطة مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال ،ودرجــات

الحــرارة القصوى تتــراوح هذا اليوم مــابين (35 -39) درجة مئوية ،

وتسجل إرتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق.

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