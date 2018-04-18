وزارة التعليم تنظم دورة لتطوير القيادات الإدارية للمؤسسات التعليمية.





طرابلس 18 بريل 2018 ( وال ) - اختتمت بالمركز العام لتدريب وتطوير

التعليم فعاليات دورة تطوير القيادات الإدارية للمؤسسات التعليمية التي

نظمتها وزارة التعليم آوائل شهر أبريل الجاري وتواصلت على مدى عشرة أيام

متتالية .

وأفاد موقع وزارة التعليم " أن دورة نظمت بالتعاون مع المجلس الوطني

للتطوير الاقتصادي والاجتماعي واستهدفت مديري المدارس ومساعديهم وتهدف

إلى الرفع من كفاءة مديري المدارس وفق معايير علمية تطرق لها نخبة من

أستاذة الماجستير والدكتوراة ..

وفي ختام الدورة منح المتدربون شهائد المشاركة من قبل مدير عام المركز

العام (د. مسعودة الأسود) .. متمنية لهم تحقيق الاستفادة من مفردات هذه

الدورة وتطبيقها على أرض الواقع مما يسهم في تطوير العملية التعليمية .

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