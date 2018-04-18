الهند تطالب بتعويضات عن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم.





جنيف 18 ابريل 2018 ( وال ) - طالبت الهند بتعويضات من الولايات

المتحدة في منظمة التجارة العالمية عن الرسوم الجمركية الأمريكية على

واردات الصلب والألومنيوم، وذلك وفق وثائق قدمت إلى المنظمة يوم امس

الثلاثاء.

وعلى غرار الاتحاد الأوروبي والصين، قالت الهند إنها تعتبر الرسوم

الجمركية الأمريكية إجراءات "إحترازية" بمتقضى قواعد منظمة التجارة، وهو

ما يعطيها الحق في أن تطلب تعويضات عن خسارة صادرات للصلب والألومنيوم

إلى الولايات المتحدة.