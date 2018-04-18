وزير التعليم يناقش مع المدير الإقليمي لصندوق الامم المتحدة موضوعات تتعلق بتطوير التعليم وتمكين المرأة والشباب.





طرابلس 18 أبريل 2018 ( وال ) - ناقش وزير التعليم الدكتور"عثمان

عبد الجليل", مع المدير الإقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان للمنطقة

العربية "لؤي شبانة" جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعليم وتمكين

المرأة والشباب لاسيما فيما يتعلق بتطوير المهارات الحياتية.

وأوضح الدكتور"عبد الجليل " خلال اجتماع مشترك مع وفد الامم المتحدة

بمقر وزارة التعليم بطرابلس المنهجية التي تتبعتها وزارة التعليم لتطوير

منظومتها التعليمية والتي كان في مقدمتها تحديث المناهج والمقررات

الدراسية بمختلف المراحل التعليمية, وتدريس اللغة الانجليزية بداية من

الصف الاول ابتدائي من العام الدراسي القادم, وإرساء أسس وقواعد لتهديب

الطلاب,وتمكين المرأة من تولى مايقارب من 30% من المناصب القيادية

بالوزارة إلى جانب تمكينها من قيادة العديد من الكليات بالجامعات العامة.

ومن جانبه استعرض المدير الإقليمي لصندوق الامم الامتحدة "لؤي شبانة"

برنامج الصندوق فيما يتعلق بتطوير المهارات الحياتية للشباب, موضحاً بأن

هذا البرنامج سيتم تطبيقه خلال العامين القادمين ويتركزعلى تنمية القدرات

العاطفية والإدراكية والاجتماعية التي تساعد الشباب على اتخاذ قرارات

مدروسة.

وحول تمكين المرأة أبدى "لؤي شبانة" إعجابه بالخطوات التي اتخدها الوزير

تجاه إنشاء مكتب لتمكين المرأة في الوزارة مبرزاً بذلك أهمية هذه

المبادرة من أجل تعزيز مكانة المرأة وتفعيل دورها للمساهمة في بناء

العملية التنموية بليبيا .

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